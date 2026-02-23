Für den Gastgeber Roter Stern Sudenburg endete das Duell mit der SV Fortuna Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einer 3:3 (1:1)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und die SV Fortuna Magdeburg II haben sich am Montag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (1:1).

Die Gäste aus Magdeburg mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur sieben Minuten nach Anpfiff von Henry Sommerschuh ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Berlinern eine unverhoffte Führung (7.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg II steckte einmal Gelb ein (33.). Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Joel Agbontean Brosius erzielt.

Minute 43 Roter Stern Sudenburg gleichauf mit SV Fortuna Magdeburg II – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Brosius/Magdeburg (46.), gefolgt von Ibrahim Alkhalaf (Roter Stern Sudenburg) in Minute 48 und Mohamad Fatah (SV Fortuna Magdeburg II) in Minute 62. Spielstand 3:2 für die SV Fortuna Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2026, 18.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Ammar Mohieddin den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Berliner Team errang (83.). In Spielminute 86 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Fortuna Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: – Thapa, Elze, Alkhalaf, Fasou, Aaraj (40. Alabdullah), Zen Al Abeden, Mohieddin

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Qasemi (81. Rottstock), Haidari, Sommerschuh, Fatah, Nyarko, Ogunjimi, Geppert (75. Riemann), Wellner (81. Kleinert), Alahmad Alhassa (26. Langer), Stielke (26. Brosius)

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (7.), 1:1 Joel Agbontean Brosius (43.), 1:2 Joel Agbontean Brosius (46.), 2:2 Ibrahim Alkhalaf (48.), 2:3 Mohamad Fatah (62.), 3:3 Ammar Mohieddin (83.); Zuschauer: 25