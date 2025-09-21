Für den Gastgeber TSG Grün-Weiß Möser endete das Duell mit dem SV Arminia Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Arminia Magdeburg II

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Thiele, Gerbig, Kliemann, Rudolf, Thon, Gonsior, Drobysh, Schilf (49. Schlaizer), Spanka (78. Mäser), Kersten (68. Rogge)

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Diener, Ahmed (68. Thürnagel), Ellebrecht, Krühne-Ploetz, Michalek (68. Althaus), Lang (46. Truong), Schütz, Kreuter (46. Mohammed), Chwoika, Berisha

; Schiedsrichter: Nils Hoffmann (Magdeburg); Zuschauer: 43