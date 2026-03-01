Klar unterlegen zeigte sich der Roter Stern Sudenburg im Spiel gegen den SV Arminia Magdeburg II vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V. Die Gastgeber verloren mit 2:6 (1:2).

Mascuud Mustaf Abdalla (SV Arminia Magdeburg II) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten in der 35. Minute nach. Diesmal war Justus Julius Chwoika der Torschütze.

Der Roter Stern Sudenburg e.V. war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: traf in Spielminute 39. Gefährlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 1:3. Daniel Michalek versenkte den Ball in der 49. Minute, gefolgt von Justus Julius Chwoika und Saman Ahmed (51., 64.). Stern legte nochmal vor. versenkte den Ball in der 91. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 5:2 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Jakob Schoendube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:6 auszubauen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Arminia Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Kuhlmey (64. Alkasser), Aaraj (24. Alzayat), Alkhalaf, Moukadamou, Thapa, Zen Al Abeden, Elze

SV Arminia Magdeburg II: Sambill – Lang (64. Abou Rawash), Ellebrecht, Mustaf Abdalla (46. Michalek), Truong (46. Ahmed), Schoendube, Diener, Chwoika (64. Mohammed), Thürnagel (46. Schwenk), Kreuter, Berisha

Tore: 0:1 Mascuud Mustaf Abdalla (18.), 0:2 Justus Julius Chwoika (35.), 1:2 (39.), 1:3 Daniel Michalek (49.), 1:4 Justus Julius Chwoika (51.), 1:5 Saman Ahmed (64.), 2:5 (90.+1), 2:6 Jakob Schoendube (90.+2); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 38