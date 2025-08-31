Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unglaublichen 8:2 (3:1) fegte das Team der JSG Mittelelbe den Möckeraner Turnverein am Sonntag vom Platz.

Burg/MTU. Die JSG Mittelelbe und der Möckeraner Turnverein haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 8:2 (3:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Till Hensel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die JSGer legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Timo Wendler der Torschütze (14.).

Die JSGer erhöhten noch einmal. Mika Maltritz traf in Spielminute 21. Dann waren die zurückliegenden Möckeranerer dran: Levi Herrmann versenkte den Ball in der 25. Spielminute. Die JSG Mittelelbe ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Bennet Kunze versenkte den Ball in der 47. Spielminute, gefolgt von Mika Maltritz und Jann Rudolph (53., 55.). Möckeraner legte nochmal vor. Ivan Chornobay versenkte den Ball in der 57. Minute. Jann Rudolph versenkte den Ball in Minute 64 zum zweiten Mal. Spielstand 7:2 für die JSG Mittelelbe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Hensel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:2 zu erweitern (70.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Mittelelbe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (84.). Die JSG Mittelelbe rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – Möckeraner Turnverein

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Bösner (21. Fraaß), L. Schmidt, Maltritz, P. Tuchen (46. Pasedag), Wendler (46. Endert), Rudolph, B. Tuchen, Grunewald, Müller (37. Kunze), Hensel

Möckeraner Turnverein: Bunde – Herrmann, Otte, Hanke (29. Schmied), Kulms, Sidibe (58. Alalo), Paulo, Alshaman (29. Chornobay), Ott, Thunert, Kharchenko

Tore: 1:0 Till Hensel (6.), 2:0 Timo Wendler (14.), 3:0 Mika Maltritz (21.), 3:1 Levi Herrmann (25.), 4:1 Bennet Kunze (47.), 5:1 Mika Maltritz (53.), 6:1 Jann Rudolph (55.), 6:2 Ivan Chornobay (57.), 7:2 Jann Rudolph (64.), 8:2 Till Hensel (70.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Zuschauer: 30