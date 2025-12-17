In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V kassierte der Möckeraner Turnverein am Wochenende eine bittere Pleite gegen die SV Union Heyrothsberge und ging 1:15 (0:7) vom Platz.

Möckern/MTU. Auf dem Sportplatz- Platz 2 wurden die Fans des Möckeraner Turnverein am Freitag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünfzehn Bälle gingen Keeper Dean Henry Bunde durch die Finger. Das Spiel endete 1:15 (0:7).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Nicholas Tobias Montag für Heyrothsberge traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Ben Wehnert (12.) erzielt wurde.

Möckeraner Turnverein gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 12

Es lief nicht gut für den Möckeraner Turnverein. In Minute 61 gelang es Spieler Nummer 18 noch, die Ehre der Möckeranerer zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Drei mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Möckeranerer. Spielstand 14:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Wehnert den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:15 ausbaute (90.). Damit war der Sieg der Biederitzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – SV Union Heyrothsberge

Möckeraner Turnverein: Bunde – Kharchenko (46. Ehret), Meier, Paulo, Alalo, J. K. Ott, Kulms, Sidibe, Herrmann, Otte (46. Alshaman), Thunert

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Kadriu, Wehnert, Karmrodt (86. Wagner), Felter (46. Schneider), Sensenschmidt, Skrzypszok, Irps (30. Hrachowitz), Ursu, Ziemann, Montag

Tore: 0:1 Nicholas Tobias Montag (4.), 0:2 Ben Wehnert (12.), 0:3 Ben Wehnert (14.), 0:4 Jean-Luca Sensenschmidt (17.), 0:5 Jean-Luca Sensenschmidt (18.), 0:6 Jakob Theodor Hrachowitz (34.), 0:7 Lennox Skrzypszok (41.), 0:8 Ben Wehnert (46.), 0:9 Jannes Ziemann (48.), 0:10 Ben Wehnert (53.), 1:10 Asad Alalo (61.), 1:11 Jannes Ziemann (67.), 1:12 Ben Wehnert (70.), 1:13 Ben Wehnert (78.), 1:14 Jared Karmrodt (82.), 1:15 Ben Wehnert (90.); Zuschauer: 22