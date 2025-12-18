Zwei NBA-Stars müssen zuschauen: Ja Morant fehlt den Grizzlies, Anthony Edwards den Timberwolves. Den Verlust ihres besten Spielers können die Gäste besser kompensieren.

Minneapolis - Im Duell zweier Mannschaften, die beide ohne ihre größten Basketball-Stars auskommen mussten, haben sich die Memphis Grizzlies gegen die Minnesota Timberwolves durchgesetzt. Ja Morant fehlte den Grizzlies beim 116:110 wegen einer Knöchelverletzung - die Gastgeber mussten auf Anthony Edwards verzichten, der wegen einer Verletzung am rechten Fuß bereits das dritte Spiel in Serie verpasste.

Die Timberwolves hatten zwar gleich sechs Spieler, die zweistellig punkteten. Nach dem 76:76 im dritten Viertel verloren sie aber den Zugriff auf die Partie und liefen danach einem Rückstand hinterher. Bester Werfer für Memphis war Jaren Jackson Jr. mit 28 Punkten.

Im zweiten Spiel des Abends gewannen die Chicago Bulls gegen die strauchelnden Cleveland Cavaliers 127:111. Coby White mit 25, Josh Giddey mit 23 und Nikola Vucevic mit 20 Zählern waren die besten Werfer aufseiten der Gastgeber. Für die Cavaliers kam Donovan Mitchell auf 32 Punkte. Er konnte die siebte Niederlage seines Teams in den vergangenen zehn Partien aber nicht verhindern.