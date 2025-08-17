Ergebnis 1. Spieltag SV Blau-Weiß Empor Wanzleben sichert sich knappen Sieg gegen SV Fortuna Magdeburg II mit 2:1
Einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen die SV Fortuna Magdeburg II fuhr der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V ein.
Wanzleben-Börde/MTU. Die 35 Besucher des Bördestadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wanzleber besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 2:1 (2:1) knapp.
Gleich nach dem Anstoß schoss Andreas Benjamin Baier das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Baier den Ball ins Netz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Wanzleben-Börde
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 1
Minute 26: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben in Führung dank Doppelpack von Andreas Benjamin Baier – 2:0
Der Ausgang der Partie ist schon in der ersten Halbzeit vorhersehbar. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Yacine-Jocelain Bolou den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Magdeburg erlangte (37.). Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben rutschte dennoch auf Platz drei.
Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – SV Fortuna Magdeburg II
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Gawrosch, Pluntke, Baier, Hartmann, Robra, Köchy, Haberland, Müller, Schröder, Fähse
SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Ogunjimi, Fatah, Qasemi, Pausch, Viohl, Bolou, Trittel, Rottstock, Flügge, Sommerschuh
Tore: 1:0 Andreas Benjamin Baier (4.), 2:0 Andreas Benjamin Baier (26.), 2:1 Yacine-Jocelain Bolou (37.); Schiedsrichter: Marcel Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 35