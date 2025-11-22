Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Der Heimbonus half der SV Fortuna Magdeburg II am Samstag nicht, als sie sich vor 35 Fans mit 0:3 (0:0) gegen den MTV 1887 Welsleben verabschieden musste.

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Tizian Seide. Der Trainer von Magdeburg musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:0)-Niederlage gegen Welsleben beobachten.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 14 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Jonas Frederik Hellige mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (59.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jan Luca Filax den Ball ins Netz (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

Schon fünf Spielminuten später konnte Tristan Marx (Welsleben) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 3:0 verließen die Welsleber den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg II – MTV 1887 Welsleben

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Ogunjimi, Viohl, Rösener, Stielke (79. Riemann), Rottstock, Fatah (46. Alahmad Alhassa), Qasemi, Trittel, Haidari, Geppert

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Marx, Hellige, Tugendheim (81. Richter), Löbel, Niemann (36. Gloria), Holm, Al-Alwan, Richter (39. Bernau), Filax, Brych

Tore: 0:1 Jonas Frederik Hellige (59.), 0:2 Jan Luca Filax (70.), 0:3 Tristan Marx (75.); Zuschauer: 35