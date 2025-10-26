Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 20 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Arminia Magdeburg II freuen.

Biederitz/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Biederitzer gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Magdeburg.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Alexander Zelosko (Königsborn) eine Gelbe Karte an die Biederitzer (6.). Ben Wehnert (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

82. Minute: SV Union Heyrothsberge liegt mit 2:0 vorne

In der 55. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Arminia Magdeburg II steckte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein. Die SV Union Heyrothsberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Hoffmann.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Moritz Leonard Hanke den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (82.). Damit war der Triumph der Biederitzer gesichert. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Arminia Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Ursu (87. Irps), Karmrodt, Ziemann, Hrachowitz (77. Felter), Schneider, Slodowski (13. Hobohm), Montag, Wehnert (81. Wagner), Skrzypszok, Hanke

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Diener (46. Krühne-Ploetz), Ahmed, Abou Rawash, Chwoika, Berisha, Mohammed (46. Osterloh), Thürnagel (46. Truong), Kreuter, Lang, Ellebrecht

Tore: 1:0 Ben Wehnert (32.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (82.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 20