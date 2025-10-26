Der SV Union Heyrothsberge gelang es am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, den SV Arminia Magdeburg II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 20 Zuschauer waren live dabei.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 20 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer waren den Gästen aus Magdeburg mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Alexander Zelosko (Königsborn) eine Gelbe Karte an die Biederitzer (6.). Es waren bereits 32 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Ben Wehnert für Heyrothsberge traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

SV Union Heyrothsberge führt nach 82 Minuten 2:0

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SV Arminia Magdeburg II kassierte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis. Die SV Union Heyrothsberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Hoffmann.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Moritz Leonard Hanke (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 2:0 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger. Die Biederitzer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Arminia Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Montag, Ursu (87. Irps), Ziemann, Hanke, Skrzypszok, Karmrodt, Schneider, Slodowski (13. Hobohm), Hrachowitz (77. Felter), Wehnert (81. Wagner)

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Thürnagel (46. Truong), Lang, Berisha, Ellebrecht, Diener (46. Krühne-Ploetz), Ahmed, Chwoika, Kreuter, Mohammed (46. Osterloh), Abou Rawash

Tore: 1:0 Ben Wehnert (32.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (82.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 20