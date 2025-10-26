Der SV Union Heyrothsberge gelang es am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, den SV Arminia Magdeburg II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 20 Zuschauer waren live dabei.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 20 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Alexander Zelosko (Königsborn) eine Gelbe Karte an die Biederitzer (6.). Ben Wehnert (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

2:0 Vorsprung für SV Union Heyrothsberge – Minute 82

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV Arminia Magdeburg II steckte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein. Die SV Union Heyrothsberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Hoffmann.

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Moritz Leonard Hanke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (82.). Die Biederitzer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Arminia Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Schneider, Hrachowitz (77. Felter), Ziemann, Skrzypszok, Hanke, Slodowski (13. Hobohm), Karmrodt, Wehnert (81. Wagner), Ursu (87. Irps), Montag

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Chwoika, Berisha, Thürnagel (46. Truong), Mohammed (46. Osterloh), Ellebrecht, Diener (46. Krühne-Ploetz), Ahmed, Abou Rawash, Lang, Kreuter

Tore: 1:0 Ben Wehnert (32.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (82.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 20