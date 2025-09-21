Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: In der Partie am Sonntag war der SV Blau-Weiß Dölau gegenüber der SG Buna Halle-Neustadt machtlos und wurde mit 2:4 (1:2) vom Platz gefegt.

Halle/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SV Blau-Weiß Dölau und die SG Buna Halle-Neustadt am Sonntag 2:4 (1:2) getrennt.

Mohamad Saleh Abdulhamid (SG Buna Halle-Neustadt) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Spieler Nummer 21 den Ball ins Netz (28.).

Tor Nummer drei schoss Abdulhamid für Halle-Neustadt (41.). Die Partie blieb spannend. Mohamad Saleh Abdulhamid traf für Halle-Neustadt (56). Spielstand 4:1 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Spieler Nummer 21, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.+4). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Buna Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau: – Kaplanidis (70. Ecke), Henze, Klein, Nietschmann, Tyfko (74. Rammelt), Junghardt (46. Khalel), Riedel

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ivanko, Ballhaus (77. Solyman), Riethe (68. Wagner), Dong, Taher, Manndou, Seym, Gerlach (68. Ali), Vernau, Abdulhamid

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (13.), 1:1 (28.), 1:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (41.), 1:3 Mohamad Saleh Abdulhamid (56.), 1:4 Mohamad Saleh Abdulhamid (89.), 2:4 (90.+4); Schiedsrichter: Tim Treizel (Halle); Zuschauer: 51