Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich der Reideburger SV vor 36 Fußballfans über einen soliden 6:3 (2:2)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex) freuen.

Halle/MTU. Der Reideburger SV und die SG Einheit Halle (Flex) haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 6:3 (2:2).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Max Mücke für Reideburg traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Ben Müller (12.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen Reideburger SV und SG Einheit Halle (Flex) – 12. Minute

Es stand Unentschieden. Die SG Einheit Halle (Flex) konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe traf in Minute 24. So einfach ließen sich die Hallenser nicht unterkriegen. Nino Frerichs schoss und traf in Spielminute 29. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hallenser legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Azad Yildiz schoss und traf in der 53. Spielminute. Es wollte den Hallern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Marian Gläser traf in Minute 59 noch einmal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Mücke den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:3 erweiterte (89.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. Der Reideburger SV hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Stelzner, Scholz (43. Reiss), Köhler, Mücke, Frerichs, (63. Bismark), Henze (28. Drüppel), Gläser

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Onoharigho, Sharka, Barrot, Efionayi Efe, Müller, Ahmadi (46. Hein), Yildiz

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36