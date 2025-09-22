Magdeburg - Nach dem ersten Punktverlust der Saison musste der SC Magdeburg die Tabellenführung an den THW Kiel abgeben. Der Rekordmeister ist die einzige Mannschaft, die ihre bisherigen fünf Bundesliga-Spiele gewann. Eigentlich würde sich den Magdeburgern am kommenden Spieltag die Chance bieten, sich die Tabellenführung zurückzuholen. Laut HBL-Spielplan würde der SCM nämlich den THW zum Gipfeltreffen empfangen. Doch dazu kommt es vorerst nicht.

Da die Grün-Roten als Champions-League-Sieger ab Sonnabend bei der Klub-WM in Ägypten im Einsatz sind, muss die Partie verlegt werden. Am Montag teilten die Liga und der SCM nun mit, wann das Heimspiel nachgeholt wird: Es kommt quasi als Geschenk zu Weihnachten. Am 23. Dezember wird das Topspiel die Festtage einläuten. Um welche Uhrzeit die Partie in der Getec-Arena angepfiffen, steht noch nicht fest.

Ein Grund für die noch nicht finale Anwurfzeit könnte das am selben Tag geplante Weihnachtssingen in der angrenzenden Avnet Arena sein. Ab 18 Uhr wollen sich im Stadion des Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg tausende Menschen mit besinnlichen Liedern auf die Tage mit der Familie einstimmen. Eine parallele Durchführung der Veranstaltungen würde zu logistischen Problemen führen, da der SCM bei Heimspielen die Parkplätze am Stadion nutzt.

Das verlegte Spitzenspiel bedeutet allerdings nicht, dass der THW Kiel ein freies Wochenende vor sich hat. Stattdessen ist der Tabellenführer schon am Donnerstag (19 Uhr) wieder im Einsatz, da das Heimspiel des 15. Spieltages gegen GWD Minden vorgezogen wurde. Auch der SCM ist am Donnerstag gefordert. In eigener Halle geht es ab 20.45 Uhr gegen Wisla Plock um die nächsten Punkte in der Champions League. Am Freitag geht es für die Grün-Roten dann zur Klub-WM nach Ägypten.