Für den Gastgeber Nietlebener SV Askania 09 (Flex) endete das Duell mit dem Reideburger SV am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einem 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Salzatal/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und der Reideburger SV am Sonntag 3:3 (1:1) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Felix Blautzik für Nietleben traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Hallenser konterten in der 33. Minute. Diesmal war Max Mücke der Torschütze.

Unentschieden. Die Hallenser schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Felix Blautzik schoss und traf in Minute 60 noch einmal. So leicht ließen sich die Hallenser jedoch nicht unterkriegen. Max Mücke versenkte den Ball in der 67. Minute ein weiteres Mal. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Hallenser den Ball in der 71. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. In der 51. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) steckte einmal Gelb ein. Spielstand 3:2 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 16.15 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Blautzik (Nietleben) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Nietleben erzielen (89.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Reideburger SV

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Rosenheinrich, Müller, Schröder, Thiele, Reso, Seidel, Ruppe, Preuß, Blautzik, Kastner

Reideburger SV: Ziese – Köhler, Henze, Frerichs, Gläser, Drüppel, Schaaff, Bismark, Reiss, Mücke

Tore: 1:0 Felix Blautzik (10.), 1:1 Max Mücke (33.), 2:1 Felix Blautzik (60.), 2:2 Max Mücke (67.), 2:3 Marc Leon Thiele (71.), 3:3 Felix Blautzik (89.); Schiedsrichter: Oskar Völker (Halle); Zuschauer: 23