Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 11 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex) freuen.

Halle/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans im Stadion der Waggonbauer eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Hallenser gewannen souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Rivalen aus Halle.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Elias Meisel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 53 wurde das Gegentor durch Luca Müller erzielt.

53. Minute BSV Halle-Ammendorf auf Augenhöhe mit SG Einheit Halle (Flex) – 1:1

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Johann Elsner konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

In der 90. Minute gelang es Maximilian-Elias Pötzsch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (90.). Der BSV Halle-Ammendorf hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Einheit Halle (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Winter, Rötzschke, Metzler, Lebenda, Pötzsch, Sare (29. Schwabach), Elsner, Scheller, Warnecke, Meisel

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Efionayi Efe, Müller, Müller, Sharka, Wessely, Barrot, Onoharigho (25. Hoyer), Yildiz, Ahmadi (25. Yildiz)

Tore: 1:0 Elias Meisel (35.), 1:1 Luca Müller (53.), 2:1 Johann Elsner (68.), 3:1 Maximilian-Elias Pötzsch (90.); Schiedsrichter: Patrick Schaaf (Halle Saale); Zuschauer: 11