Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: An diesem Wochenende hat die SG Sargstedt / Germania HBS II im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den SV Plötzkau 1921 unterlag das Team von Marco Nathow mit 1:5 (1:2).

Sargstedt/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Marco Nathow hat am Sonntag vor 40 Zuschauern auf dem Sportplatz ganze fünf Treffer einstecken müssen. Das Spiel endete 1:5 (1:2).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Leon Fischer das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Plötzkauer legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Tim Gelbke der Torschütze.

42. Minute: SG Sargstedt / Germania HBS II 0:2 im Hintertreffen

Es lief nicht gut für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Am Ende der Partie sollte es dem SV Plötzkau 1921 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Fischer den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plötzkauer aber nicht mehr aufholen. Die SG Sargstedt / Germania HBS II rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Rheinschmitt (35. Kühnau), Abazid, Herbst (66. Albrecht), Camara, Holstein, Hotopp (27. Henning), Hartmann (74. Schindler), Richter, Michl, Natow (58. Roßmann)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fischer, Fricke, Küstermann, Landgraf, Popp, Gelbke, Meißner (46. Radicke), Wenzel (76. Häckert), Querfurt, Fütz

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40