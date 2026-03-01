Eine deutliche Schlappe erlitt die JSG Mansfelder Grund an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen die SG Buna Halle-Neustadt. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 22 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Fabrice Ballhaus das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Ballhaus der Torschütze (39.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Ballhaus traf in Minute 66 und Lucas Frank Seym in Minute 80. Spielstand 4:0 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Nur zwei Minuten später konnte Moritz Riethe (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 5:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SG Buna Halle-Neustadt

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Jalowietzki, Wernicke, Burghardt, Peuckert (46. Sprenger), Rothe, Weißenborn, Göbel, Zeuch, Lange, Janzen (72. Hofmann)

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Dong, Solyman (46. Hamo), Taher, Abdulhamid, Riethe, Vernau, Seym, Ali (46. Wagner), Ivanko, Ballhaus

Tore: 0:1 Fabrice Ballhaus (34.), 0:2 Fabrice Ballhaus (39.), 0:3 Fabrice Ballhaus (66.), 0:4 Lucas Frank Seym (80.), 0:5 Moritz Riethe (82.); Schiedsrichter: Steffen Klaus (Sangerhausen); Zuschauer: 22