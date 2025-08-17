Eine Niederlage für die SG Einheit Halle (Flex) besiegelte den 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) mit 1:2 (0:1).

Halle/MTU. Das Spiel zwischen Halle und JSG ist mit einer klaren 1:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Till Krüger (JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die JSGer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Krüger der Torschütze (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Minute 58: SG Einheit Halle (Flex) 0:2 im Hintertreffen

Das letzte Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Pause, als Mustafa Ahmadi den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Halle erlangte (69.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Einheit Halle (Flex) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die SG Einheit Halle (Flex) rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Einheit Halle (Flex): – Hein (25. Ahmadi), Yildiz, Sharka, B. Müller, L. Müller, Dobischok, Wessely, Barrot, Kammerer, Efionayi Efe (70. Schäfer)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Krüger, Theuring, Ruß, Siebert, Härzer, Röhr, Brach (29. Ebert), Geier, Schmidt (38. Kinkal), Störmer

Tore: 0:1 Till Krüger (8.), 0:2 Till Krüger (58.), 1:2 Mustafa Ahmadi (69.); Schiedsrichter: Luay Maslmani (Halle); Zuschauer: 43