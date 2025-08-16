Die SG Wippertal (flex) hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die Turbine Halle II mit 1:3 (0:1).

Mansfeld/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Tino Fiedler. Der Trainer von Wippertal musste sein Team bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Halle beobachten.

Nach 19 Minuten schoss Pius Kerscher das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Julius Randhahn der Torschütze (55.).

SG Wippertal (flex) und Turbine Halle II – 1:1 in Minute 55

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II musste zweimal Gelb hinnehmen. Die SG Wippertal e.V. (flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tino Fiedler. Unentschieden. Halles Tim Natusch konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Nur drei Spielminuten später konnte Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (Halle) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 3:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die SG Wippertal (flex) rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Turbine Halle II

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Porth, Heidler, Apelt, Randhahn, Kaiser (84. Hedlich), Sturm (72. Thomas), Gießler, Schinke, Vondran (87. Klötzer), Kindeleit

Turbine Halle II: Frehse – Herz (46. Nwancha), Nwanevu, Heidelberger, Neumann, Kerscher, Dichtl, Natusch, Hildebrandt, Förster, Zaeske

Tore: 0:1 Pius Kerscher (19.), 1:1 Julius Randhahn (55.), 1:2 Tim Natusch (84.), 1:3 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (87.); Schiedsrichter: Rainer Burow (Sangerhausen); Zuschauer: 40