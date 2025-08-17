Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: An diesem Wochenende hat der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den SV Blau-Weiß Dölau unterlag das Team von Lucas Brüske mit 0:4 (0:3).

Halle/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Lucas Brüske mit 0:4 (0:3) gegen Dölau eine Niederlage eingestehen müssen.

In Minute 18 schoss Spieler Nummer 9 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Hallenser waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 9.

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) liegt 0:2 zurück – 34. Minute

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Darnell Zeug wurde für Constantin Preuß eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Dionysis Kaplanidis für Tilmann Ecke und Timon Henze für Johannes Richard Riedel den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das finale Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Pause, als Spieler Nummer 9 den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte (69.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hallenser aber nicht mehr einholen. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SV Blau-Weiß Dölau

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt (82. Alali), Müller, Silber, Scharschuh, Schröder, Preuß (64. Zeug), Rosenheinrich (26. Kappen), Seidel, Neutag (10. Möhwald), Ruppe (82. Forisch)

SV Blau-Weiß Dölau: – Henze (46. Riedel), Tyfko (28. Klein), Junghardt, Nietschmann (46. Khalel), Kaplanidis (42. Ecke), Junghahn

Tore: 0:1 (18.), 0:2 (34.), 0:3 (35.), 0:4 (69.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 35