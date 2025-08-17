Ergebnis 1. Spieltag Heimspiel Nietlebener SV Askania 09 (Flex) gegen SV Blau-Weiß Dölau endet mit deutlichem 0:4
Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: An diesem Wochenende hat der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den SV Blau-Weiß Dölau unterlag das Team von Lucas Brüske mit 0:4 (0:3).
Halle/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Lucas Brüske mit 0:4 (0:3) gegen Dölau eine Niederlage eingestehen müssen.
In Minute 18 schoss Spieler Nummer 9 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Hallenser waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 9.
Nietlebener SV Askania 09 (Flex) liegt 0:2 zurück – 34. Minute
Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI
- Spieltag: 1
Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Darnell Zeug wurde für Constantin Preuß eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Dionysis Kaplanidis für Tilmann Ecke und Timon Henze für Johannes Richard Riedel den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.
Das finale Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Pause, als Spieler Nummer 9 den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte (69.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hallenser aber nicht mehr einholen. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) rutschte auf Platz elf.
Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SV Blau-Weiß Dölau
Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt (82. Alali), Müller, Silber, Scharschuh, Schröder, Preuß (64. Zeug), Rosenheinrich (26. Kappen), Seidel, Neutag (10. Möhwald), Ruppe (82. Forisch)
SV Blau-Weiß Dölau: – Henze (46. Riedel), Tyfko (28. Klein), Junghardt, Nietschmann (46. Khalel), Kaplanidis (42. Ecke), Junghahn
Tore: 0:1 (18.), 0:2 (34.), 0:3 (35.), 0:4 (69.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 35