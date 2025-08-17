Eine deutliche Schlappe erlitt der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den SV Blau-Weiß Dölau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 35 Zuschauern mit 0:4 (0:3).

In Minute 18 schoss Spieler Nummer 9 das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 34 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 9.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Darnell Zeug wurde für Constantin Preuß eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Dionysis Kaplanidis für Tilmann Ecke und Timon Henze für Johannes Richard Riedel den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 69 fiel das letzte Tor der Partie. 24 Minuten nach der Pause gelang es Spieler Nummer 9, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (69.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SV Blau-Weiß Dölau

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Schröder, Müller, Silber, Ruppe (82. Forisch), Preuß (64. Zeug), Wendt (82. Alali), Neutag (10. Möhwald), Seidel, Rosenheinrich (26. Kappen), Scharschuh

SV Blau-Weiß Dölau: – Junghardt, Kaplanidis (42. Ecke), Junghahn, Henze (46. Riedel), Nietschmann (46. Khalel), Tyfko (28. Klein)

Tore: 0:1 (18.), 0:2 (34.), 0:3 (35.), 0:4 (69.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 35