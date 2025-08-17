Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich der MSV Eisleben vor 35 Zuschauern über einen soliden 4:1 (1:0)-Erfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf freuen.

Leandros Paris Markou (MSV Eisleben) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Eisleber konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Abdoul Latife Lebenda der Torschütze (48.).

MSV Eisleben und BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 48

John Beese traf für Eisleben in Minute 52 und Lennox Schmidt in Minute 64. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Yannik Rische, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu erweitern (76.). Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der MSV Eisleben rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – BSV Halle-Ammendorf

MSV Eisleben: Knieriem – Beese (85. Rüstenberg), L. Schmidt, Neugebauer, A. Schmidt (76. Fischer), Markou, Engel (79. Flemming), Rische, Ebert, Haase, Wiegand (71. Dubova)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Pötzsch, Schwabach (46. Heinicke), Metzler, Apelt, Eitner, Scheller, Winter, Warnecke (46. Lebenda), Müller (79. Sare), Elsner

Tore: 1:0 Leandros Paris Markou (26.), 1:1 Abdoul Latife Lebenda (48.), 2:1 John Beese (52.), 3:1 Lennox Schmidt (64.), 4:1 Yannik Rische (76.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Zuschauer: 35