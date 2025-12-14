Kantersieg für den MSV Eisleben: Am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) einfahren. Vor 57 Zuschauern gewann das Team 9:0 (3:0).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Andrin Dubova für Eisleben traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Eisleber legten in der 36. Minute nach. Diesmal war Leandros Paris Markou der Torschütze.

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Bormann im gegnerischen Tor. Niclas Ebert traf in Minute 45, Ben Neugebauer in Minute 58, John Beese in Minute 72, Yannik Rische in Minute 74, Markou in Minute 83 und Yannik Rische in Minute 86. Spielstand 8:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Rische, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 9:0 zu erweitern (89.).

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

MSV Eisleben: Bock – A. Schmidt, L. Schmidt, Rische, Markou, Dubova, Beese, Engel, Ebert

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt, Tröger, Thiele, Preuß, Silber, Schröder, Scharschuh, Kastner

Tore: 1:0 Andrin Dubova (3.), 2:0 Leandros Paris Markou (36.), 3:0 Niclas Ebert (45.), 4:0 Ben Neugebauer (58.), 5:0 John Beese (72.), 6:0 Yannik Rische (74.), 7:0 Leandros Paris Markou (83.), 8:0 Yannik Rische (86.), 9:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Zuschauer: 57