Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SC Bernburg.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 76 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Patrick Olbricht traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der SC Bernburg kassierte einmal Gelb (34.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Gabriel Edgar Schneider den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

VfB 1906 Sangerhausen mit 2:0 vorne – 49. Minute

In der 66. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SC Bernburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Leon Christian Schmidt (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bernburg erzielen (87.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Bernburg noch eine Rote Karte ein. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SC Bernburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schneider (90. Reiber), Schäffner, Lange (73. J. Stöhr), F. Stöhr, Scholz (79. Schulz), Weick (90. Hennig), Hildebrandt, Kern, Wagenhaus (69. Sonnenberg), Olbricht

SC Bernburg: Friedrich – Lange (88. Gohl), Becker (59. Hilmer), Lange (59. Raeck), Krüger, Fahland (88. Heute), Staat, Schauer, Giemsa, Schmidt, Krishteyn

Tore: 1:0 Patrick Olbricht (12.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (49.), 2:1 Leon Christian Schmidt (87.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Eric Bregulla, Kilian Kunert; Zuschauer: 76