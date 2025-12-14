Die VfB Germania Halberstadt A1 erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 40 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Finn Luca Stemmler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Halberstädter legten in der 34. Minute nach. Diesmal war Youen Schrader der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

VfB Germania Halberstadt A1 liegt in Minute 34 2:0 vorn

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Schrader (Halberstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (47.). Mit 3:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Lancine (79. Leube), Knoche (79. Richter), Stemmler (73. Bönicke), Stender (56. Michl), Simon, Kosock, Schürmann, Naujoks, Leopold (56. Schneider), Schrader

Turbine Halle: Worch – Canabate Kasparek, Hohl (83. Dichtl), Saile, Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Merschky, Só (75. Förster), Ries, Waschkowitz, Zaeske (46. Sultanaliev), Brandt

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40