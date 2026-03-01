Mit einer Niederlage für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) endete der 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die JSG Halle Nord mit 1:2 (1:2).

In Minute 12 schoss Robin Enrico Theibach das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Felix Blautzik den Ball ins Netz (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Minute 23 Nietlebener SV Askania 09 (Flex) auf Augenhöhe mit JSG Halle Nord – 1:1

Kurz vor dem Pfiff konnte Tom Lehmann (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die JSGer Elf erzielen (33.).

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – JSG Halle Nord

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Preuß, Wonnay, Wendt, Blautzik, Thiele, Scharschuh (20. Rosenheinrich), Möhwald, Reso, Schröder, Bartsch

JSG Halle Nord: Renner – Lehmann, Hufenreiter, Hengmith, Marks, Liehmann, Hapke, Dreier, Machatsch, Heumann, Theibach

Tore: 0:1 Robin Enrico Theibach (12.), 1:1 Felix Blautzik (23.), 1:2 Tom Lehmann (33.); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 31