Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich der Reideburger SV vor 36 Zuschauern über einen soliden 6:3 (2:2)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex) freuen.

Halle/MTU. Der Reideburger SV und die SG Einheit Halle (Flex) haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 6:3 (2:2).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Max Mücke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Die Hallenser konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Ben Müller der Torschütze (12.).

Es stand Unentschieden. Die SG Einheit Halle (Flex) konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe traf in Minute 24. So einfach ließen sich die Hallenser nicht abhängen. Nino Frerichs versenkte den Ball in der 29. Minute. Gleichstand. Die SG Einheit Halle (Flex) konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Azad Yildiz schoss und traf in der 53. Minute. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Marian Gläser versenkte den Ball in Spielminute 59 noch einmal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Mücke, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:3 auszubauen (89.). Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Frerichs, Henze (28. Drüppel), Stelzner, (63. Bismark), Scholz (43. Reiss), Gläser, Mücke, Köhler

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Barrot, Sharka, Müller, Efionayi Efe, Yildiz, Ahmadi (46. Hein), Onoharigho

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36