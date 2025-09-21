Die SV Fortuna Magdeburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 102 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Bernburg.

Magdeburg/MTU. In einer schlagartigen Wende hat die SV Fortuna Magdeburg nach einem klaren Rückstand den SC Bernburg mit einem 3:1 (2:1) bezwungen.

Dustin Strobach (SC Bernburg) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Drilon Halilaj (26.) erzielt wurde.

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das letzte Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Halbzeitpause, als Albert Halilaj den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (58.). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – D. Halilaj (65. Valle Pousa), Gerstner (81. Sturm), Lange, Megel, Kauka (81. Ehrenberg), Pide, Kovkrak, Weidemeier, Domitz, A. Halilaj (65. Steinbach)

SC Bernburg: Schneider – Fahland, Strobach, Schmidt (50. Staat), Heitzmann, Hilmer (78. Heute), Binkau (46. Lange), Lange, Raeck, Krüger, Schauer

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102