Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III konnte sich der Nachwuchs FC Landsberg vor 30 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst freuen.

Landsberg/MTU. In einer überraschenden Wende hat der Nachwuchs FC Landsberg nach einem klaren Rückstand den TSV Rot-Weiß Zerbst mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Kevin Lucas (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Justin-Joel Koch (39.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Koch den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (66.). Damit war der Sieg der Landsberger entschieden. Der Nachwuchs FC Landsberg sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Hirschel (64. Schmidt), Gebhardt (55. Lorbeer), Ludwig, Weygant, Perll, Ketzel, Scheller, Koch, Schneider, Lorenz

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Friedrich, Schmitz (83. Henning), Albrecht (16. Becker), Hahn, Schöne (37. Syring), Hänsel, Pötzschke, Hanuszkiewicz, Geilich, Thielen (24. Nehring)

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30