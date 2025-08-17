Für den Reideburger SV endete der 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Buna Halle-Neustadt mit 0:1 (0:0).

Halle/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Reideburger SV und SG Buna Halle-Neustadt. 25 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Reideburg.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Mohamad Saleh Abdulhamid die Gäste in Führung (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Der Reideburger SV rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Buna Halle-Neustadt

Reideburger SV: Schaaff – Köhler (85. Schindler), Frerichs, Reiss (29. Witt), Henze, Mücke, Bismark, Stelzner, Scholz (36. Fränzel), Gläser, Drüppel

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Abdulhamid, Manndou, Solyman, Ivanko, Bornkessel (71. Ali), Ballhaus, Gerlach, Seym, Dong, Riethe (46. Hamo)

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (80.); Schiedsrichter: Naqibullah Ahmad Zai (Halle); Zuschauer: 25