Am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI gelang der SG Buna Halle-Neustadt ein 2:1 (2:0)-Triumph über die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Buna Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Halle mit 2:1 (2:0) knapp.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Mohamad Saleh Abdulhamid für Halle-Neustadt traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II steckte einmal Gelb ein (20.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Abdulhamid den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 7

Mohamad Saleh Abdulhamid kickt SG Buna Halle-Neustadt in 2:0-Führung – 42. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die Turbine Halle II musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Richard Nnamdi Menzer den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Halle erlangte (54.). Die Hallenser sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – Turbine Halle II

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ali, Vernau, Manndou, Seym, Ballhaus, Taher, Abdulhamid (73. Riethe), Ivanko, Gerlach, Dong

Turbine Halle II: Frehse – Neumann, Dichtl, Nwancha, Runge, Nwanevu (46. Schroeder), Menzer, Merschky (46. Herz), Völker, Alassaf Alasaad

Tore: 1:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (10.), 2:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (42.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (54.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 20