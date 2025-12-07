Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen die Turbine Halle II heimste die SG Buna Halle-Neustadt am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Buna Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Halle mit 2:1 (2:0) knapp.

Mohamad Saleh Abdulhamid (SG Buna Halle-Neustadt) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die Turbine Halle II steckte einmal Gelb ein (20.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Abdulhamid den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 7

Mohamad Saleh Abdulhamid kickt SG Buna Halle-Neustadt in 2:0-Führung – 42. Minute

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Die Turbine Halle II musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Richard Nnamdi Menzer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Halle erlangte (54.). Die SG Buna Halle-Neustadt rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – Turbine Halle II

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ballhaus, Taher, Abdulhamid (73. Riethe), Ivanko, Vernau, Ali, Gerlach, Seym, Dong, Manndou

Turbine Halle II: Frehse – Neumann, Völker, Nwancha, Merschky (46. Herz), Alassaf Alasaad, Nwanevu (46. Schroeder), Dichtl, Runge, Menzer

Tore: 1:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (10.), 2:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (42.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (54.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 20