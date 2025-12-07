Für den Gastgeber 1. FC Zeitz endete das Duell mit der SG Döllnitz am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einem 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Zeitz/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der 1. FC Zeitz und die SG Döllnitz am Sonntag 2:2 (0:0) getrennt.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Julius Christopher Rolke (1. FC Zeitz) netzte in der 10. Minute der zweiten Halbzeit (55.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Schkopauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 75 wurde das Gegentor durch Lio Xavier Ofiara erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel 1. FC Zeitz gegen SG Döllnitz – 75. Minute

Unentschieden. Zeitzs Lennie Kämpfe konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Döllnitz e.V. kassierte einmal Gelb. Der 1. FC Zeitz hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Meißner.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Mika Ben Bültermann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Schkopauer zu erlangen (85.). In Spielminute 91 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Döllnitz

1. FC Zeitz: Pechmann – Rolke, Rothe, Thäle (66. Abdullahi Hassan), Kämpfe, Felgenträger, Schubert, Müller (60. Eckardt), Reiche (24. Medovkin)

SG Döllnitz: Petzold – Ofiara, Seifert (30. Trisch), Harmatha, Voigt, Lizon, Bültermann, Querfeld, Eckert

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (55.), 1:1 Lio Xavier Ofiara (75.), 2:1 Lennie Kämpfe (78.), 2:2 Mika Ben Bültermann (85.); Schiedsrichter: Ralf Hoffmann (Kretzschau); Zuschauer: 38