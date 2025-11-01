Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unfassbaren 8:2 (2:0) fegte das Team der SG Wippertal (flex) den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Samstag vom Platz.

Mansfeld/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich die SG Wippertal (flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Samstag 8:2 (2:0) getrennt.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Gordon Kindeleit das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Cedric Schinke den Ball ins Netz (10.).

Minute 10: SG Wippertal (flex) mit 2:0 Vorsprung

Und auch Tor Nummer drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht konnte der Nietleben-Torwart nicht verhindern (47, 50, 52, 66, 69, 84.). Der Vorsprung des SG Wippertal (flex) schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Lucas Brüske kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Felix Tröger endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 8:1 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

Am Ende der Partie sollte es dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Kilian Scharschuh den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr aufholen. Die Mansfelder sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Kaiser, Sturm (46. Heidler), Porth (46. Vondran), Schinke, Randhahn, Apelt, Gießler (55. Hedlich), Kindeleit

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Ruppe (52. Zeug), Schröder, Seidel, Wonnay (17. Tröger), Scharschuh, Wendt, Neutag (63. Alali), Thiele (17. Möhwald)

Tore: 1:0 Gordon Kindeleit (4.), 2:0 Cedric Schinke (10.), 3:0 Cedric Schinke (47.), 4:0 Tim Heidler (50.), 5:0 Gordon Kindeleit (52.), 6:0 Julius Randhahn (66.), 7:0 Gordon Kindeleit (69.), 8:0 Julius Randhahn (84.), 8:1 Felix Tröger (85.), 8:2 Kilian Scharschuh (90.+1); Schiedsrichter: Levin Mirko Suski (Arnstein); Zuschauer: 55