Halle/MTU. Der Reideburger SV und die SG Buna Halle-Neustadt haben sich am Mittwoch in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (0:0).

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Fabrice Ballhaus (SG Buna Halle-Neustadt) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 56, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser konterten in der Nachspielzeit mit dem zweiten Tor der Partie. Diesmal war Alwin Dirk Wölflick der Torschütze (90+4.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.04.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 12

1:1 im Duell zwischen Reideburger SV und SG Buna Halle-Neustadt – Minute 90+4

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Azad Ali den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Halle-Neustadt sicherte (90.+6). Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Buna Halle-Neustadt

Reideburger SV: Schindler (68. Drüppel) – Reiss, Wölflick, Henze, Mücke, Gläser, Schaaff, Frerichs, Bismark (33. Grieben), Weber

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ballhaus (88. Ali), Riethe (8. Solyman), Fischer, Menzer, Ivanko, Bornkessel (90. Phung), Vernau, Seym, Gerlach, Dong (72. Wagner)

Tore: 0:1 Fabrice Ballhaus (56.), 1:1 Alwin Dirk Wölflick (90.+4), 1:2 Azad Ali (90.+6); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Zuschauer: 35