Für den Gastgeber RSV Eintracht 1949 endete das Spiel gegen den FC Grimma am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Stahnsdorf/MTU. Auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1 haben 68 Fußballfans am Sonntag das Kräftemessen zwischen dem RSV Eintracht 1949 und dem FC Grimma verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Valentin Vogel (Rostock) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Grimma

RSV Eintracht 1949: Brenn – Seeger (55. Yatkiner), Plumpe (55. Hellwig), Göth, Güllmeister, Fron (70. Hauck), Kruska, Samson, Mustapha, Krüsemann (86. Koschembahr), Ekalle

FC Grimma: Cap – Rieger, Mattheus (77. Spreitzer), Werner, Pistol, Janz, Vogel, Kind, Wächtler (90. Seidl), Öner (55. Markus), Katzenberger

; Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Lennard Jasper Brenmoehl, Willem Smakman; Zuschauer: 68