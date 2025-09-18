Der 1. FC Lok Stendal hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfL Halle 96 mit 0:2 (0:1).

Stendal/MTU. Vor 426 Zuschauern hat sich das Team von Jörn Schulz mit 0:2 (0:1) gegen Halle eine Niederlage eingestehen müssen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Luca Shubitidze vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Joel Marks das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Minute 65: 1. FC Lok Stendal liegt 0:2 zurück

20 Minuten nach der Pause konnte Jegor Jagupov (Halle) den Ball über die Linie bringen (65.). Mit 2:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfL Halle 96

1. FC Lok Stendal: Poser – Mahrhold, Scheffler (58. Knoblich), Buschke, Kaschlaw, Witte, Kohl, Ilchenko (74. Stark), Schulze (46. Salge), Schleicher, Masuth

VfL Halle 96: Schmid – Jagupov, Bölke, Lubsch, Arzumanian (34. Racine), Oikonomidis, Haese, Marks, Kurti (74. Dierichen), Hüttig (57. Cabral), Pessel

Tore: 0:1 Joel Marks (36.), 0:2 Jegor Jagupov (65.); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Christopher Gaunitz, Dirk Meißner; Zuschauer: 426