Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimvorteil half dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag nicht, als er sich vor 35 Fans mit 0:2 (0:1) gegen die SG Buna Halle-Neustadt verabschieden musste.

Mohamad Saleh Abdulhamid (SG Buna Halle-Neustadt) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Minute 67: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 0:2 im Rückstand

Das letzte Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Abdulhamid den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (67.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Buna Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nietlebener SV Askania 09 (Flex) beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SG Buna Halle-Neustadt

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Neutag, Silber, Ruppe, Wendt, Rosenheinrich (40. Scharschuh), Preuß, Blautzik, Schütze (46. Wonnay), Forisch (46. Zeug), Möhwald

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ali (73. Hamo), Riethe, Taher, Seym, Ivanko, Ballhaus, Abdulhamid, Solyman, Dong, Vernau (80. Phung)

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (29.), 0:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (67.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 35