Ein 2:2 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Grimma und VfB Auerbach 1 am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Grimma/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der FC Grimma und der VfB Auerbach 1 am Samstag 2:2 (0:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Charlie Spranger das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB Auerbach 1 musste einmal Gelb hinnehmen (35.). Die Auerbacher konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Jan Hübner der Torschütze (50.).

FC Grimma Kopf an Kopf mit VfB Auerbach 1 – 1:1 in Minute 50

Unentschieden. Grimmas Alexander Vogel konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der FC Grimma musste einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Felix Hache (Auerbach) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Auerbach erreichen (81.). Die Grimmaer sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Auerbach 1

FC Grimma: Cap – Vogel, Kind (87. Mattheus), Katzenberger, Wächtler, Janz, Rieger (46. Werner), Pistol, Ziffert, Seidl (46. Öner), Hübner

VfB Auerbach 1: Birke – Birkner, Hache, Bauer, Kadric (62. Weigel), Guzlajevs (38. Lippmann), Schmidt, Schardt, Kaiser, Spranger (62. Graf), Roscher (62. Cermus)

Tore: 0:1 Charlie Spranger (29.), 1:1 Jan Hübner (50.), 2:1 Alexander Vogel (74.), 2:2 Felix Hache (81.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Christian Schlömann, John Bartsch; Zuschauer: 86