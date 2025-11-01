Der VfB 1921 Krieschow hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfB Auerbach 1 mit 0:2 (0:1).

Tim Kaiser (VfB Auerbach 1) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

VfB 1921 Krieschow gerät 0:2 ins Hintertreffen – 88. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Kamil Antosiak kam rein für Steve Zizka und Maximilian Tesche für Paul Pahlow. Auf der Gastseite sprangen Ben Bauer für Ben Colin Weigel und Vojtech Cermus für Max Roscher ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In der 64. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB Auerbach 1 musste zweimal Gelb hinnehmen. Der VfB 1921 Krieschow hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Robert Koch.

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Ben Bauer (Auerbach) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 2:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Die Kolkwitz sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VfB Auerbach 1

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Michalski, Gerstmann, Hebler, Pahlow (79. Tesche), Zurawsky, Dreßler, Knechtel (87. Grimm), Bittroff, Zizka (64. Antosiak), Pereira Rodrigues (79. Stephan)

VfB Auerbach 1: Birke – Birkner, Kaiser (88. Schneider), Roscher (69. Cermus), Weigel (56. Bauer), Graf (69. Spranger), Kadric, Schardt, Schmidt, Guzlajevs, Hache

Tore: 0:1 Tim Kaiser (11.), 0:2 Ben Bauer (88.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Horst Bachmann, Konrad Schaarschmidt; Zuschauer: 240