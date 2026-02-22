Klar unterlegen zeigte sich der FC Einheit Rudolstadt im Spiel gegen den VfB Empor Glauchau vergangenen Sonntag in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Rudolstadt/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Hendrik Faik. Der Trainer von Rudolstadt musste sein Team bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Glauchau beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karten an die Rudolstädter (23., 30., 34.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Florian Hähnel für Glauchau traf und drei Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (48.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Luis Werrmann den Ball ins Netz (54.).

Minute 54: FC Einheit Rudolstadt mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Glauchauer brach nicht ab. Minute 57: Glauchau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Randolf Riesen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

In der 77. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In der 90. Minute gelang es Werrmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu festigen (90.). Die Rudolstädter sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Empor Glauchau

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Ensenbach (75. Rupprecht), Schneider, Rühling, Heß (79. Barthel), Frackowiak, Schlegel, Starke, Kponton (46. Zerrenner), Smyla (75. Bakavoli Mohammadi), Krahnert

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Knoll, Bernhardt, Sieber, Ullmann, Werrmann, Barth (83. Bernert), Hähnel, Riesen (76. Gaida), Hertel (76. Sovago), Rühling (61. Luge)

Tore: 0:1 Florian Hähnel (48.), 0:2 Luis Werrmann (54.), 0:3 Randolf Riesen (57.), 0:4 Luis Werrmann (90.); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 125