Eine deutliche Schlappe erlitt der Haldensleber SC an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Arminia Magdeburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 40 Zuschauern mit 4:8 (4:6).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Timo Jakob für Magdeburg traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Louis Neumann (6.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel Haldensleber SC gegen SV Arminia Magdeburg – 6. Minute

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Timo Jakob schoss und traf in der 11. Spielminute noch einmal. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Louis Neumann traf in der 16. Minute ein weiteres Mal. Unentschieden. Der SV Arminia Magdeburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Mit einem Doppelpack von John Vincent Schultz erlangte der SV Arminia Magdeburg einen Vorsprung. Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Jannes Michael Prokop traf in Spielminute 32 per Strafstoß. Gefährlich wurde es für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:5. Schultz versenkte den Ball in Minute 38, gefolgt von Benjamin Hättasch (41.). Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Neumann traf in der 45. Minute ein weiteres Mal. Eine echte Gefahr erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Louis Hering traf in der 69. Spielminute. Spielstand 7:4 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Haldensleber SC kassierte einmal Gelb. Der SV Arminia Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Schultz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:8 zu festigen (83.). In Spielminute 89 handelte sich der SV Arminia Magdeburg noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Arminia Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp (46. Quaschny) – Grmay (46. Petrochenko), Thal, Prokop (90. Schürmann), Schnee, Neumann, Sulfrian, Madaus, Ahlfeld, Boege, Fölsch

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Stackfleth, Schultz, Reka, Gerlach, May, Beyer (70. Scharfe), Jakob, Schoendube (46. Sheviakov), Kranz, Hättasch (64. Hering)

Tore: 0:1 Timo Jakob (3.), 1:1 Louis Neumann (6.), 1:2 Timo Jakob (11.), 2:2 Louis Neumann (16.), 2:3 John Vincent Schultz (16.), 2:4 John Vincent Schultz (30.), 3:4 Jannes Michael Prokop (32.), 3:5 John Vincent Schultz (38.), 3:6 Benjamin Hättasch (41.), 4:6 Louis Neumann (45.), 4:7 Louis Hering (69.), 4:8 John Vincent Schultz (83.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40