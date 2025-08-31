Für den Gastgeber FSV Budissa Bautzen endete das Spiel gegen den 1. FC Lok Stendal am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Bautzen/MTU. Mit einem Gleichstand sind der FSV Budissa Bautzen und der 1. FC Lok Stendal am Sonntag vom Platz gegangen. 246 Zuschauer sahen das Spiel im Stadion Müllerwiese.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Rosario Schulze (1. FC Lok Stendal) netzte in der 5. Minute der zweiten Halbzeit (50.) als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

83. Minute FSV Budissa Bautzen auf Augenhöhe mit 1. FC Lok Stendal – 1:1

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Karl-Ludwig Zech (Bautzen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bautzen erzielen (83.).

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – 1. FC Lok Stendal

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – M. Noack, Gerhardi, Cellarius (65. Haustein), D. Rohlik, Kloß, A. Rohlik (51. Orosz), Zech, Hennig (65. Schäller), Hentsch, Käppler

1. FC Lok Stendal: Poser – Kaschlaw, Ilchenko (36. Kohl), Schulze, Masuth, Knoblich, Stark, Mahrhold, Salge (70. Witte), Buschke, Schaarschmidt (80. Grigo)

Tore: 0:1 Rosario Schulze (50.), 1:1 Karl-Ludwig Zech (83.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Thimo Henrik Welk; Zuschauer: 246