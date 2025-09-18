Für den Gastgeber 1. SC 1911 Heiligenstadt endete das Duell mit dem RSV Eintracht 1949 am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Mit einem Unentschieden sind der 1. SC 1911 Heiligenstadt und der RSV Eintracht 1949 am Samstag auseinander gegangen. 435 Zuschauer sahen das Spiel im Gesundbrunnenstadion.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Patrick Hinze, als Luca Krüsemann für RSV traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

1. SC 1911 Heiligenstadt Kopf an Kopf mit RSV Eintracht 1949 – 1:1 in Minute 53

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der rettende Treffer für den 1. SC 1911 Heiligenstadt, als Maciej Wolanski den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das heimer Team errang (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom RSV Eintracht 1949 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – RSV Eintracht 1949

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Berger (83. Henkel), Jeschke, Schnellhardt, Bako, Abdoul Aziz, Wolanski, Fiedler (90. Rohner), Pietsch, Gorges, Vogt (75. Wilhelm)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Krüsemann (64. Jupolli), Mustapha, Güllmeister, Plumpe (86. Koschembahr), Göth (86. Hauck), Samson, Hellwig, Fron (73. Seeger), Kruska, Sommer

Tore: 0:1 Luca Krüsemann (36.), 1:1 Maciej Wolanski (53.); Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 435