Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: In der Partie am Sonntag war der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) gegenüber der SG Buna Halle-Neustadt machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Lucas Brüske. Der Trainer von Nietleben musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Halle-Neustadt beobachten.

Es waren schon 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Mohamad Saleh Abdulhamid für Halle-Neustadt traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

67. Minute: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 0:2 im Rückstand

Das letzte Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Abdulhamid den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 ausbaute (67.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Buna Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nietlebener SV Askania 09 (Flex) beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SG Buna Halle-Neustadt

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Silber, Preuß, Neutag, Forisch (46. Zeug), Ruppe, Blautzik, Schütze (46. Wonnay), Möhwald, Rosenheinrich (40. Scharschuh), Wendt

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Taher, Ali (73. Hamo), Ballhaus, Abdulhamid, Solyman, Seym, Vernau (80. Phung), Ivanko, Dong, Riethe

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (29.), 0:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (67.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 35