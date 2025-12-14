Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem FSV Budissa Bautzen am Sonntag nicht, als er sich vor 200 Fans mit 1:3 (1:1) gegen den RSV Eintracht 1949 verabschieden musste.

Bautzen/MTU. Die Begegnung zwischen dem FSV Budissa Bautzen und dem RSV Eintracht 1949 hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus RSV auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:3 (1:1) für sich.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Theo Schäller für Bautzen traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Aber die Brandenburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 30 wurde das Gegentor durch Tom Fron erzielt.

FSV Budissa Bautzen Kopf an Kopf mit RSV Eintracht 1949 – 1:1 in Minute 30

Unentschieden. RSVs Matthias Steinborn konnte seinem Team in Minute 50 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Maximilian Noack wurde für Toni Orosz eingesetzt und Oscar Haustein für Tim Cellarius. Auf der Gastseite verließ Luca Krüsemann für Arthur Ekalle den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Arthur Ekalle den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (85.). Damit war der Triumph der Brandenburger gesichert. Die Bautzener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – RSV Eintracht 1949

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Cellarius (79. Haustein), M. Noack, Kloß, Orosz (68. M. Noack), Rohlik, Käppler, Zech, Böhme, Gerhardi, Schäller

RSV Eintracht 1949: Löffler – Kruska, Wurster (90. Yatkiner), Plumpe (87. Jupolli), Güllmeister (87. Göth), Mustapha, Hellwig, Fron, Samson, Krüsemann (70. Ekalle), Steinborn

Tore: 1:0 Theo Schäller (9.), 1:1 Tom Fron (30.), 1:2 Matthias Steinborn (50.), 1:3 Arthur Ekalle (85.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Ahmad Chahrour; Zuschauer: 200