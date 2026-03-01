Der VfB Empor Glauchau hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den SC Freital mit 1:4 (1:3).

1:4 – VfB Empor Glauchau verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SC Freital

Glauchau/MTU. Das Match zwischen Glauchau und Freital ist mit einer deutlichen 1:4 (1:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Bruno Schiemann für Freital traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Luis Werrmann den Ball ins Netz (8.).

VfB Empor Glauchau Kopf an Kopf mit SC Freital – 1:1 in Minute 8

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau steckte einmal Gelb ein. Robin Fluß traf für Freital in Minute 30 und Bruno Schiemann in Minute 44. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Philipp Sovago wurde für Marius Bernhardt eingesetzt und Dario Tomoski für Richard Rühling. Auf der Gastseite verließen Robin Fluß für Sandro Schulze und Bruno Schiemann für Moritz Herold den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Sandro Schulze den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 ausbaute (79.). Damit war der Sieg der Freitaler entschieden. Der VfB Empor Glauchau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – SC Freital

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Bernhardt (46. Sovago), Ullmann, Hähnel, Barth (74. Albustin), Riesen, Hertel, Werrmann (63. Gaida), Sieber, Knoll, Rühling (63. Tomoski)

SC Freital: Kamenz – Von Brezinski, Schiemann (63. Herold), Wermann, Horschig (84. Böcker), Frenzel, Tänzer (82. Häfner), Fluß (63. Schulze), Adler, Michael (63. Menz), Heidler

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (3.), 1:1 Luis Werrmann (8.), 1:2 Robin Fluß (30.), 1:3 Bruno Schiemann (44.), 1:4 Sandro Schulze (79.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Reinhard Meusel, Bruno Scharnowski; Zuschauer: 202