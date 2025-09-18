Ergebnis 5. Spieltag 1. FC Lok Stendal unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen VfL Halle 96
Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am vergangenen Sonntag war der 1. FC Lok Stendal gegenüber dem VfL Halle 96 machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.
Stendal/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Jörn Schulz. Der Trainer von Stendal musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Halle beobachten.
Joel Marks (VfL Halle 96) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Stendal
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 5
Minute 65: 1. FC Lok Stendal 0:2 im Hintertreffen
20 Minuten nach der Pause konnte Jegor Jagupov (Halle) den Ball über die Linie bringen (65.). Mit 2:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.
Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfL Halle 96
1. FC Lok Stendal: Poser – Mahrhold, Buschke, Schleicher, Kaschlaw, Kohl, Schulze (46. Salge), Witte, Masuth, Scheffler (58. Knoblich), Ilchenko (74. Stark)
VfL Halle 96: Schmid – Lubsch, Haese, Jagupov, Marks, Oikonomidis, Pessel, Bölke, Arzumanian (34. Racine), Kurti (74. Dierichen), Hüttig (57. Cabral)
Tore: 0:1 Joel Marks (36.), 0:2 Jegor Jagupov (65.); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Christopher Gaunitz, Dirk Meißner; Zuschauer: 426