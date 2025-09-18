Ein 2:2 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Grimma und VfB Auerbach 1 am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Grimma/MTU. Am Samstag haben sich der FC Grimma und der VfB Auerbach 1 ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Es waren schon 29 Minuten des Spiels vergangen, als Charlie Spranger für Auerbach traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB Auerbach 1 kassierte einmal Gelb (35.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Grimmaer revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor durch Jan Hübner erzielt.

Unentschieden. Grimmas Alexander Vogel konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Grimma musste einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Felix Hache (Auerbach) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Auerbach erreichen (81.). Die Grimmaer sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Auerbach 1

FC Grimma: Cap – Rieger (46. Werner), Janz, Pistol, Seidl (46. Öner), Vogel, Ziffert, Wächtler, Hübner, Kind (87. Mattheus), Katzenberger

VfB Auerbach 1: Birke – Spranger (62. Graf), Roscher (62. Cermus), Kadric (62. Weigel), Kaiser, Birkner, Schmidt, Guzlajevs (38. Lippmann), Hache, Bauer, Schardt

Tore: 0:1 Charlie Spranger (29.), 1:1 Jan Hübner (50.), 2:1 Alexander Vogel (74.), 2:2 Felix Hache (81.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Christian Schlömann, John Bartsch; Zuschauer: 86